Polisiye Olaylar:
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02 Aralık 2017 Cumartesi 08:14

ÇALINANLAR BULUNMADI

Girne’de yaşlı bir kadını kandırıp 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde mücevherlerini çalan Gülen Dilnavaz Gencer, tutuksuz yargılanacak.

ÇALINANLAR BULUNMADI
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HEPSİ KAYIP: Yaşlı kadını, “Çikolata çaldın, mafya seni mahkemede süründürecek” diye kandıran ve 25 bin sterlini ile ziynet eşyalarını alan Gencer çaldıklarının hesabını veremedi. Gencer, “Aldıklarımı mafyaya verdim” dedi, polis paraya ve altınlara ulaşamadı

PARA MAFYADA MI? Dilnavaz Gencer, ısrarla, “parayı mafyaya verdim” demişti. Polis ise, kaybolan para ve ziynet eşyalarına henüz ulaşamadı. Yaşlı kadını kandırarak servetine konanların mafya ile alakası olup olmadığı henüz netleşmedi ama, Gencer teminatla serbest kaldı

Yaşlı kadını kandırarak 25 bin sterlin ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyasını alan Gülen Dilnavaz Gencer, çaldıklarının hesabını veremiyor. “Aldıklarımı mafyaya verdim” ifadesi veren Gencer’e rağmen polis, çalınanları halen bulamadı.

Çalınanlar bulunamadı ama, Gencer, hakim kararı ile serbest kaldı. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

C.T. isimli kadını kandırarak para ve ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilerek 8 gündür poliste tutuklu bulunan Gülen Dilnavaz Gencer aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Polis, 8 gündür yürüttüğü soruşturmada ne paralara ne de altınlara ulaştı.

Gencer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Çalınanlar bulunmadı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Gülen Dilnavaz Gencer’in “Sahtekârlıkla Para ve Eşya Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının yakın tanıdığı olan C.T.’yi 2017 yılı içerisinde Naci Talat caddesi üzerinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinden aldığı çikolataları ödemeyi unuttuğu yönünde kendisini uyardığını söyledi.

Yavuz, zanlının C.T.’ye “Lemar’ da yaptığın olayın büyümesini istemezsen bize ödeme yapacaksın” dediğini ve kendisine ödeme yapmasını istediğini kaydetti.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının C.T.’den 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını aldığını belirtti.

C.T.’nin konuyu yakınlarına anlatması üzerine olayın polise yansıdığını belirterek soruşturma başlattıklarını kaydeden Yavuz, zanlının tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Yavuz, yürütülen soruşturmada ise söz konusu para ve ziynet eşyaların bulunmadığını söyledi.

Zanlının polise gönüllü ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini, gönüllü ifadesi bulunduğunu belirten Ömer Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. 
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