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29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:12

Çalınan Paranın 200 Bin TL'ye Yakın Olduğu Düşünülüyor

Çalınan Paranın 200 Bin TL'ye Yakın Olduğu Düşünülüyor
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Yeşilkanat 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Can Turizm” isimli iş yerinde çalışan zanlı Rahmi Yeşilkanat şirket adına toplayıp çalmış olduğu paralar git gide artıyor. Zanlı ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Çağrıbey huzurda bulunan zanlı Rahmi Yeşilkanat’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Can Turizm” isimli iş yerinde çalıştığı sırada Temmuz 2017 tarihinde müşterilerden şirket adına toplamış ilk hesaplamalara göre 26700 TL ve 4980 Euro nakit parayı şirket muhasebesine ödemeyerek çaldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini şirket muhasebesinin evraklar üzerinde başlattığı incelemenin devam ettiğini belirterek, miktarın artmasının muhtemel olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.





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