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Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Ali Yırtıcı’nın işlettiği Yırtıcı Construction isimli işyerinde çalışan ve işyerine ait araç ve boyaları satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Murat Sardu bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Ali Yırtıcı’nın işlettiği Yırtıcı Construction isimli işyerinde çalışan ve işyerine ait araç ve boyaları satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Murat Sardu bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:44
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Ali Yırtıcı’nın işlettiği Yırtıcı Construction isimli işyerinde çalışan ve işyerine ait araç ve boyaları satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Murat Sardu bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 16 Mart 2018 tarihinde zanlı Murat Sardu’nun müstahdemi olduğu ve depocu olarak çalıştığı Ali Yırtıcı’ya ait şirkette kullanılmaz durumda bulunan EM 640 plakalı Nissan marka gri renk aracı sirkat ettikten sonra, hurdacıya yalan beyanla kendisinin olduğunu söyleyerek, satıp sahtekârlıkla 1000 TL para temin ettiğini belirtti. Polis zanlının yine 2018 yılı Nisan ayı içerisinde müstahdemi olduğu ve depocu olarak çalıştığı bir sırada aynı işletmeye ait 15 adet 20 kilogramlık beyaz duvar boyalarını kendisinin olduğunu söyleyip, yalan beyanda bulunarak, karşılığında BN 996 plakalı mavi renk Reno 9 model aracı temin ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve yürütülen soruşturmalar sonucunda EM 640 plakalı Nissan marka araç ile sirkat edilen boyaların bir kısmının bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis Soruşturmanın derinleştiğini belirterek depoda yapılan sayım neticesinde 20 bin TL değerinde muhtelif eşyanın kayıp olduğunu belirterek zanlının gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali YırtıcıMurat SarduHırsızçaldı
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