Çalınan Altınlar Bulunamadı



Mağusa’da Ekim ayında meydana gelen kuyumcu soygunuyla ilgili tutuklanan Kıbrıslı Rum Pavlos Pavlikkas’ın tutukluluk süresi uzatıldı. Polis soyguna karışan 3 kişi ve 2 aracı arıyorMağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinde Ekim ayında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Rum vatandaşı Pavlos Pavlikkas tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Pavlikkas hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde polis 136 bin TL’lik altın hırsızlığı olayının detaylarını araştırırken, suça karıştığı tespit edilen 3 kişi, 2 araç ve çalınan altınlar hala aranıyor. Mahkeme devam eden soruşturma nedeni ile 16 Aralık tarihinde Metehan sınır kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Pavlikkas’ın 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına kararOlayın soruşturmasını yürüten polis memuru Raif Safa mahkemede verdiği ifadesinde, 22-24 Ekim tarihleri arasında Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinin arka duvarına 45*45 ebatlarında bir deliğin açılarak içeriye giren şahısların 2 çelik kasaya hasar verdikten sonra 136 bin TL değerindeki altınları çalıp aynı delikten çıkarak kaçtığını anımsattı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında kuyumcu hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın yürütüldüğünü ifade eden Safa, olaya karışan 4 şahsın ve 3 aracın tespit edildiğini belirtti. Zanlı Pavlos Pavlikkas’ın olaydan 1 buçuk ay sonra 16 Aralık tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapmak isterken yakalandığını hatırlatan Safa, zanlı hakkında alınan 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının polise 2 gönüllü ifade verdiğini belirtti. Safa, ifadelerin ilkinde suça karıştığı tespit edilen şahısları hiç tanımayıp bağlantısı olmadığını savunan zanlının ikinci ifadesinde ise aranan şahısların tümünü tanıdığını ve 45 yıldan bu yana bir arkadaşlıklarının olduğunu söylediğini kaydetti.Pavlos Pavlikkas’ın 17 Aralık tarihinde poliste verdiği gönüllü ifadesinde aranan şahısların KKTC’de büyük bir iş yapacaklarını ve bu iş sırasında KKTC’ye giriş çıkışlarında yardım etmesi karşılığında kendisinin de para alacağını söylediğini belirten polis memuru Raif Safa, zanlı Pavlikkas ve suçla ilgili alınması gereken ifadelerin olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenip eşleştirme yapılacağını söyleyen Safa, kamera kayıtlarında suça 3 aracın ve 4 şahsın karıştığını ifade ederek zanlı ile birlikte Güney Kıbrıs’a 3 şahsın geçtiğinin belirlenerek aranan şahıslardan birinin KKTC’de olduğunu kaydetti. Suça karışan 2 araç ve 3 kişinin daha arandığını ifade eden Safa, çalınan altınların henüz bulunamadığını kaydederek Pavlos Pavlikkas’ın 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Kuyumcu hırsızlığı ile ilgili tutuklanan Rum vatandaşı Pavlos Pavlikkas hakkında talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmeyen Avukat Öner Şerifoğlu, bazı iddialarda bulundu. Zanlının ifadesinin kendi lisanında alınıp Türkçe’ye çevirisinin sonradan yapılması gerektiğini belirten Şerifoğlu, zanlının ifadesinin alınırken tercümanın yanlış çeviri yaptığını ve polisin de ifadeyi yanlış aldığını iddia etti. Şerifoğlu müvekkilinin ifade verirken, ikinci ifadesinde tanıdığını söylediği şahısları kumarhaneye getirmek için anlaştığını ve zanlının ifadesinde aslında KKTC’de büyük bir iş yapılmasının ardından değil, KKTC’ye geçirdiği şahısların kumarda para kazanmaları halinde kendisine de para verileceğini söylediğini iddia etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, Pavlos Pavlikkas hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.Havadis