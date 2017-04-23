Polisiye Olaylar:
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23 Nisan 2017 Pazar 08:15

Çaldıkları Bisikletleri Sosyal Medya Üzerinden Sattılar

Çaldıkları Bisikletleri Sosyal Medya Üzerinden Sattılar
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Çaldıkları Bisikletleri Sosyal Medya Üzerinden Sattılar

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da bir apartmanın girişinde bulunan bisikleti çalan zanlı Mehmet Çetin tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma neticesinde suç ortağı oldukları düşünülen zanlılar Yunus Emre Bebek ve Resul Çoban’da tutuklanarak bugün Lefkoşa’da Mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurda bulunan zanlılar Yunus Emre Bebek ve Resul Çoban’ın daha önceden tutuklanmış olan zanlı Mehmet Çetin ile birlikte farklı bölgelerde çalmış oldukları bisikletleri sosyal medya üzerinden satışını yapmaya yardımcı olduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı Çoban’ın ikametgâhında yapılan aramada 1 adet çalıntı bisiklet tespit edildiğini, meselenin ciddi olduğunu ve şuana kadar yürütülen soruşturma neticesinde ilk etap da 10 adet bisiklet tespit edilerek emare olarak alındığını ve bu rakamın artmasının muhtemel olduğunu belirtti. Polis memuru Mustafa Parlak soruşturmanın birlikte yürütülmesi açısından zanlıların bugün yeniden mahkemeye çıkacak olan Mehmet Çetin ile birlikte mahkemeye huzuruna getirile bilmesi için 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.


 
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Yunus Emre BebekResul ÇobanBisikltHırsız
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