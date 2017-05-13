ÇALDI SOYGUN SÜSÜ VERDİ!

İş yerine ait 3 bin 980 TL’yi kumarda kaybeden Türkmenistanlı Nariman Niyazov kendi kendini bıçaklayarak polise soyulduğu yönünde yalan ifade verdi.



Girne’de önceki gün park yerinde bıçaklanmış olarak bulunan Nariman Niyazov, polise verdiği ilk gönüllü ifadesinde tanımadığı 2 kişi tarafından saldırıya uğradığını ve parasının çalındığı yönünde ifade vermesi üzerine polis harekete geçti.



Polis yaptığı araştırmada, Niyazov’un yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.



Niyazov, polise verdiği ifadede çalıştığı petrol istasyonundan aldığı 3 bin 980 TL nakit parayı kumarda kaybettiğini ve kendi kendini bıçaklayarak soyulduğu yönünde yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti.



Olayın duyulmasının ardından iş yeri sahibi de zanlıdan şikâyetçi oldu.



Zanlının ayrıca, Nisan ve Mayıs aylarında benzin istasyonunda müşterilerden temin edilen toplam 7 bin 600 TL’yi şirket kasasına yatırmadığı yönünde bilgi alındı.



İşlediği suçları kabul eden zanlı, tedavisinin ardından dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Yargıç Mesut Mesutoğulları, işlenen suçun yaygın bir suç haline geldiğine dikkati çekerek soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.



Parayı kumarda harcadı



Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlı Nariman Niyazov’un bıçaklanarak soyulması üzerine soruşturma başlatıldığını anlattı.



Polis memuru Hüseyin Soyel, Niyazov’un verdiği ifadede tanımadığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak soyulduğunu, yapılan soruşturmada ise zanlının yalan beyanda bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Soyel, zanlının çalıştığı petrol istasyonu sahibinin şikâyeti üzerine Niyazov’dan yeniden ifade aldıklarını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydetti.



Niyazov’un 3 bin 980 TL’yi Merit Casino’da kumar oynayarak kaybettiğini ve kendini bıçaklayarak olayı soygun olarak polise ihbar ettiğini ifade eden Soyel, yapılan araştırmada zanlının yalan beyanda bulunduğunun ortaya çıktığını söyledi.



Soyel, ayrıca zanlının çalıştığı petrol istasyonundan toplamda 7 bin 600 TL aldığını ve şirkete teslim etmediğini belirtti.



Soruşturmanın yeni başladığını ve aranan emarelerin olduğunu kaydeden Soyel, Niyazov’un soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.



“Yanlışlık yaptım”



Aleyhinde alınan tutukluluk süresine itiraz etmeyen zanlı Nariman Niyazov, işlediği suçtan ötürü çok pişman olduğunu belirterek, “Ben bir yanlışlık yaptım, affedin” dedi.