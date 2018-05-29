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Büyükoğlu tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da ayrılmış olduğu eski eşinin aracına zarar vermesi üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Kemal Büyükoğlu bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Büyükoğlu tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da ayrılmış olduğu eski eşinin aracına zarar vermesi üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Kemal Büyükoğlu bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 13:55
Büyükoğlu tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Kameralara yakalandı

Lefkoşa’da ayrılmış olduğu eski eşinin aracına zarar vermesi üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Kemal Büyükoğlu bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, zanlı Kemal Büyükoğlu’nun 24 – 25 Mayıs 2018 tarihleri, 22.00 - 08.00 saatleri arasında Lefkoşa Ortaköy’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan Perihan Büyükoğlu’na ait aracın ön ve arka fren hortumlarını, motor kayışını kesip hasara uğrattıktan sonra konu aracın motor havalandırma hortumunu almak suretiyle çaldığını söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan kamera incelemesinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis ,üç gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal BüyükoğluEski EşAraçZararPerihan Büyükoğlu
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