Büyük Vurgun

KONTÖR YÜKLEMEK İÇİN ALDIĞI 40 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ



Polis Basın Bülteni’ne göre, mart ayında meydana gelen olayda, B.G.(E-31), Alsancak’ ta faaliyet gösteren “İleli” isimli market işletmecisinden pos cihazına kontör yüklemek maksadıyla 62 bin 149 TL tutarında ödeme almasına rağmen, İleli markete ait pos cihazına 21 bin 701 TL 30 Krş’luk kontör yüklemesi yapmak suretiyle 40 bin 447 TL 70 Kuruşu sahtekarlıkla temin etti. Söz konusu şahıs tutuklandı.