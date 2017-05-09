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Büyük Vurgun

Polisiye Olaylar:
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09 Mayıs 2017 Salı 15:43

Büyük Vurgun

40 bin TL’sini zimmetine geçirdi

Büyük Vurgun
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KONTÖR YÜKLEMEK İÇİN ALDIĞI 40 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

GSM telefon şirketi bayisinde satış sorumlusu olarak çalışan bir kişi, bir marketin pos cihazına kontör yüklemek için aldığı paradan yaklaşık 40 bin TL’sini zimmetine geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, mart ayında meydana gelen olayda, B.G.(E-31), Alsancak’ ta faaliyet gösteren “İleli” isimli market işletmecisinden pos cihazına kontör yüklemek maksadıyla 62 bin 149 TL tutarında ödeme almasına rağmen, İleli markete ait pos cihazına 21 bin 701 TL 30 Krş’luk kontör yüklemesi yapmak suretiyle 40 bin 447 TL 70 Kuruşu sahtekarlıkla temin etti. Söz konusu şahıs tutuklandı.
 
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