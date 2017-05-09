Büyük Arazi Yangını

ARAZİ YANGINI



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, Halil Çağay’a ait 150 adet zeytin ağacı, 10 adet badem ağacı, 10 adet nar ağacı ve 15 adet kayısı ağacı kısmen, 10 adet zeytin ağacı, 5 adet çam ağacı, 2 adet nar ağacı ve 10 adet armut ağacı tamamen yine Ziya Özkoşar’a ait 3 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yanarak zarar gördü.Diğer yandan Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Merit Park Otel’in açık terasında bulunan restoranında bulunan pide fırınında, muhtemelen gaz kaçağından kaynaklanan bir yangın meydana geldi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, mutfak kısmındaki muhtelif mutfak eşyaları ile pvc cam ve çerçeve, tavan aksamları, aydınlatma ve elektrik aksamları tamamen, 1 adet plastik soğutucu dolabı kısmen yanarak zarar gördü.