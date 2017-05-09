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09 Mayıs 2017 Salı 15:49

Büyük Arazi Yangını

Büyük Arazi Yangını
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ARAZİ YANGINI

Şirinevler-Yılmazköy anayolu üzerinde, Hasan Hüseyin Dayı’nın kullanımında bulunan tarım aracından çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, Halil Çağay’a ait 150 adet zeytin ağacı, 10 adet badem ağacı, 10 adet nar ağacı ve 15 adet kayısı ağacı kısmen, 10 adet zeytin ağacı, 5 adet çam ağacı, 2 adet nar ağacı ve 10 adet armut ağacı tamamen yine Ziya Özkoşar’a ait 3 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yanarak zarar gördü.

Diğer yandan Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Merit Park Otel’in açık terasında bulunan restoranında bulunan pide fırınında, muhtemelen gaz kaçağından kaynaklanan bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, mutfak kısmındaki muhtelif mutfak eşyaları ile pvc cam ve çerçeve, tavan aksamları, aydınlatma ve elektrik aksamları tamamen, 1 adet plastik soğutucu dolabı kısmen yanarak zarar gördü.


 
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