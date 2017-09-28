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28 Eylül 2017 Perşembe 14:08

Burun Kırdı 3 Ay Hapis Yatacak

Burun Kırdı 3 Ay Hapis Yatacak
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 Girne’de 2015 yılında kız arkadaşına kötü davrandığı gerekçesi ile T.Y.’nin burnunu kırarak ağır yaralayan Yunus Zümre aleyhindeki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza mahkemesinde görüşülen davada, Zümre başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılandığı 3 davadan suçlu bulunarak 3 ay hapse mahkûm edildi. Zümre aleyhindeki davanın kararını Yargıç Temay Sağer okudu.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın 2015 yılında Girne’de meydana geldiğini anımsatarak, Yunus Zümre’nin T.Y., isimli şahsın burnunu kırarak ağır yaralanmasına sebebiyet verdiğini anımsattı. Sağer, Zümre’nin yargılandığı “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama” suçlarının ciddi hapislik cezası gerektiren suçlar olduğuna vurgu yaptı. Yargıç Temay Sağer, mahkemelerin faaliyet raporlarında “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, suçlarının ağır ceza mahkemelerinde son 3 yıldır dördüncü suçlar arasında olduğunu ve giderek yaygınlaşan suç türlerinden olduğunu belirtti. 



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Burun Kırdı 3 Ay Hapis Yatacak
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