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Bulduğu telefonu satacaktı

Lefkoşa’da kaldırım üzerinde bulduğu telefonu satmaya çalışırken yakalanan Abdulkadir Acem bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Bulduğu telefonu satacaktı

Lefkoşa’da kaldırım üzerinde bulduğu telefonu satmaya çalışırken yakalanan Abdulkadir Acem bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

05 Haziran 2018 Salı 16:48
Bulduğu telefonu satacaktı

Bulduğu telefonu satacaktı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kaldırım üzerinde bulduğu telefonu satmaya çalışırken yakalanan Abdulkadir Acem bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi aktaran Polis, zanlının 3 Haziran tarihinde Küçük Kaymaklı’da S.A. isimli lise öğrencisi şahsın kaldırım üzerinde unuttuğu bin 600 TL değerindeki I Phone s6 marka cep telefonunu aldığını, 4 Haziran tarihinde zanlının telefonu satmaya çalışırken yakalandığını söyledi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir AcemTelefonHIRSIZLIĞI
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