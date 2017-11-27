Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:07

Buhur’a 7 Yıl Hapis Cezası

Buhur'a 7 Yıl Hapis Cezası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Buhur’a 7 Yıl Hapis Cezası

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da infiale neden olan Ö.Y.H., isimli genç adamı kaçırıp tecavüz ettikten sonra, tehditle senet imzalatıp parasını gasp eden Murat Buhur aleyhindeki dava karara bağlandı. Buhur’a yardım etmekten yargılanan suç ortağı Atakan Demirtaş Ekim ayında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Cinsel dokunulmazlığı ihlal” ve “Soygun” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay kararda olayın Mart ayında Kanlıköy’de meydana geldiğini anımsatarak sanık Buhur’un Ö.Y.H. ile önceden telefonda mesajlaşarak Lefkoşa’da bir alışveriş merkezi önünde buluştuklarını, Atakan Demirtaş’ın ise aracın arka koltuğuna saklandığını kaydetti. Buhur ve Ö.Y.H.’nin para konusunda anlaşamadıkları için arabada tartışmaya başladıklarını anımsatan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, aracın arka koltuğunda saklanan Atakan Demirtaş’ın Ö.Y.H.’nin sırtını yumrukladıktan sonra zorla alıkoyarak Kanlıköy’e kaçırdıklarını ifade etti. Ö.Y.H.’nin sorgusunda Buhur ve Demirtaş tarafından şiddet tehdidi ile kaçırıldığını söylediğini kaydeden Ulunay, zanlıların ayrıca bıçak tehdidi ile Ö.Y.H.’ye borç senedi imzalattıklarını ve 1500 TL parasını gasp ettiklerini belirtti.

Ülkede cinsel saldırı suçlarının giderek yaygınlaştığını, cinsel suçların toplum nazarında tiksindirici suçlar olduğuna vurgu yapan Kıdemli Yargıç, Demirtaş’ın olaydaki eyleminin gözcülük yapmak olduğunu belirtirken, Buhuru’un suçunun ise daha baskın olduğunu ifade etti.

Buhur’un suçu işlemeden önce hazırlık içinde olduğunu ve suçun nerede işleneceğine kadar plan yaparak karar verdiğine bulgu yaptıklarını kaydeden Kıdemli Yargıç Alev Ulunay suçlu bulup mahkûm ettikleri sanık Murat Buhur’u 7 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
TecavüzMurat BuhurAtakan Demirtaş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
Serbest Liman'da Hırsızlık Serbest Liman'da Hırsızlık
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ
ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ! ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ!
1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI 1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER

Haberi Oku