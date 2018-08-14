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Bu sefer harnup çaldılar

Bu sefer harnup çaldılar

14 Ağustos 2018 Salı 17:41
Bu sefer harnup çaldılar

Bu sefer harnup çaldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta bir gün arayla T.E.’nin bahçesine izinsiz girerek üç torba harnup çaldıkları izlenen kamera görüntülerinde tespit edilen Hasan Topaloğulları ve Hanife Demirel bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlılar Hasan Topaloğulları ve Hanife Demirel’in “Ürün sirkatı” ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru, zanlıların 9-10 ağustos tarihleri arasında Alsancak’ta T.E.’nin bahçesine izinsiz girerek “Mülke tecavüz” suçu işledikten sonra, üç torba harnup çaldıklarını söyledi. Şikâyetin ardından bölgedeki kamera görüntülerinin incelenerek, zanlıların olay günü kullandıkları HG 799 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edildiğini aynı gün zanlıların da mahkeme emri ile tutuklanarak Lapta Karakolu’na teslim edildiklerini kaydetti. Alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek birer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Harnup çaldılarHasan TopaloğullarıHanife Demirel
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