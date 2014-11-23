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14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
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Bu Kız Kaybolmayı Alışkanlık Etmiş !!!

Polis basın bültenine göre dün sabah evden ayrılıp dönmeyen kızın ilk defası değil.

Bu Kız Kaybolmayı Alışkanlık Etmiş !!!

Polis basın bültenine göre dün sabah evden ayrılıp dönmeyen kızın ilk defası değil.

23 Kasım 2014 Pazar 14:48
Bu Kız Kaybolmayı Alışkanlık Etmiş !!!
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Bu Kız Kaybolmayı Alışkanlık Etmiş !!! 

Kıbrıs Manşet Özel 


Polis basın bültenine göre dün sabah saat 10:00 da evinden ayrılıp geri dönmeyen 14 yaşındaki kız çocuğu Melisa Şen'in kaybolduğu ve arandığı belirtildi.

İlk Defası Değil !!!

14 yaşındaki kız çocuğu Melisa Şen daha önce de 2 Nisan 2014 tarihinde tarihinde bir arkadaşıyla evi terketmiş ve birkaç gün sonra bulunmuşlardı.
işte o haberin detayları :  

 www.kibrismanset.com/guncel/kayip-kizlar-2-taneymis-h61229.html

İkinci Kayboluşu ilkinden 4 ay 10 gün sonra 

Yine 12 Ağustos 2014 tarihinde  annesiyle birlikte gittiği mekandan ayrılan Melisa Şen daha sonra evine dönmüştü. 
Ağustostaki kayboluş ise şu şekilde yansımıştı :

 www.kibrismanset.com/guncel/gazimagusada-kayip-sahis-h76519.html

Son Güncelleme: 23.11.2014 15:11
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