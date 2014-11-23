Bu Kız Kaybolmayı Alışkanlık Etmiş !!!
Kıbrıs Manşet Özel
Polis basın bültenine göre dün sabah saat 10:00 da evinden ayrılıp geri dönmeyen 14 yaşındaki kız çocuğu Melisa Şen'in kaybolduğu ve arandığı belirtildi.
İlk Defası Değil !!!
14 yaşındaki kız çocuğu Melisa Şen daha önce de 2 Nisan 2014 tarihinde tarihinde bir arkadaşıyla evi terketmiş ve birkaç gün sonra bulunmuşlardı.
işte o haberin detayları :
www.kibrismanset.com/guncel/kayip-kizlar-2-taneymis-h61229.html
İkinci Kayboluşu ilkinden 4 ay 10 gün sonra
Yine 12 Ağustos 2014 tarihinde annesiyle birlikte gittiği mekandan ayrılan Melisa Şen daha sonra evine dönmüştü.
Ağustostaki kayboluş ise şu şekilde yansımıştı :
www.kibrismanset.com/guncel/gazimagusada-kayip-sahis-h76519.html
Kıbrıs Manşet Özel
Polis basın bültenine göre dün sabah saat 10:00 da evinden ayrılıp geri dönmeyen 14 yaşındaki kız çocuğu Melisa Şen'in kaybolduğu ve arandığı belirtildi.
İlk Defası Değil !!!
14 yaşındaki kız çocuğu Melisa Şen daha önce de 2 Nisan 2014 tarihinde tarihinde bir arkadaşıyla evi terketmiş ve birkaç gün sonra bulunmuşlardı.
işte o haberin detayları :
www.kibrismanset.com/guncel/kayip-kizlar-2-taneymis-h61229.html
İkinci Kayboluşu ilkinden 4 ay 10 gün sonra
Yine 12 Ağustos 2014 tarihinde annesiyle birlikte gittiği mekandan ayrılan Melisa Şen daha sonra evine dönmüştü.
Ağustostaki kayboluş ise şu şekilde yansımıştı :
www.kibrismanset.com/guncel/gazimagusada-kayip-sahis-h76519.html
Son Güncelleme: 23.11.2014 15:11