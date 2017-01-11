Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:56

Bu kez kaçamadı..

.

Bu kez kaçamadı..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Bu kez kaçamadı..


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da daha önce girip para çaldığı eve tekrardan girmeye çalışan zanlı Omar chaddad yakalandı. Zanlı bugün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Omar chaddad'ın ikamet ettiği apartmanda zemin kat komşu olan Lefkoşa'da sakin Selen Erdeğer Gürbüz'e ait ikametgâhın balkon kapısından 26 Aralık 2016 tarihinde içeriye giren zanlı Omar Chaddad'ın ikametgâhın yatak odasında muhafaza edilen 5500 dolar nakit parayı çaldıktan sonra yine aynı yerden kaçtığını söyledi.

Polis olayın ardından polise şikâyet geldiğini ve olay yerinden parmak izi ve emare toplandığını ancak zanlının henüz tespit edilmeden yine aynı yoldan konu eve girmek istediği esnada evde yatak odasında bulunan müşteki Selen Gürbüz ile karşılaştığını ve müştekinin bağırması sonucunda evden kaçtığını belirtti. Polis memuru Hamza Tarman zanlının tespit edildiğini ve başlatılan soruşturma ve inceleme neticesinde eve 26 Aralık tarihinde giren şahsın parmak izleri ile zanlının parmak izlerinin uyuştuğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit edileceğini belirterek tahkikat salimen yürütüle bilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAPTA’DA EV YANGINI… LAPTA’DA EV YANGINI…
ARAÇTA KAÇAK PATATES TOHUMU ARAÇTA KAÇAK PATATES TOHUMU
EV AÇMA VE HIRSIZLIK EV AÇMA VE HIRSIZLIK
Suçsuz Bulundular Suçsuz Bulundular
Satıcı hapiste tutuklu bekleyecek Satıcı hapiste tutuklu bekleyecek
Alkol şişede durduğu gibi durmadı Alkol şişede durduğu gibi durmadı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LAPTA’DA EV YANGINI…
.

Haberi Oku