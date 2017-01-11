Bu kez kaçamadı..



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER







Lefkoşa’da daha önce girip para çaldığı eve tekrardan girmeye çalışan zanlı Omar chaddad yakalandı. Zanlı bugün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Omar chaddad'ın ikamet ettiği apartmanda zemin kat komşu olan Lefkoşa'da sakin Selen Erdeğer Gürbüz'e ait ikametgâhın balkon kapısından 26 Aralık 2016 tarihinde içeriye giren zanlı Omar Chaddad'ın ikametgâhın yatak odasında muhafaza edilen 5500 dolar nakit parayı çaldıktan sonra yine aynı yerden kaçtığını söyledi.

Polis olayın ardından polise şikâyet geldiğini ve olay yerinden parmak izi ve emare toplandığını ancak zanlının henüz tespit edilmeden yine aynı yoldan konu eve girmek istediği esnada evde yatak odasında bulunan müşteki Selen Gürbüz ile karşılaştığını ve müştekinin bağırması sonucunda evden kaçtığını belirtti. Polis memuru Hamza Tarman zanlının tespit edildiğini ve başlatılan soruşturma ve inceleme neticesinde eve 26 Aralık tarihinde giren şahsın parmak izleri ile zanlının parmak izlerinin uyuştuğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit edileceğini belirterek tahkikat salimen yürütüle bilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.