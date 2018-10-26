Boşanmak istemeyen eşinin başına demir çubukla vurdu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de boşanan ancak Türkiye’de boşanabilmek için TC Elçiliğine gidip imza vermeyen Ferdi Tonkaz, eşi Derya Tonkaz tarafından ciddi şekilde darp edildi. Bugün sabah karı koca arasında çıkan tartışmada Derya Tonkaz demir çubukla eşi Ferdi Tonkaz’ın başına vurarak kafatasında çatlak oluşmasına neden oldu. Ferdi Tonkaz hastaneye kaldırılırken, Derya Tonkaz ise tutuklandı. “Vahim zarar” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Derya Tonkaz tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

İmza vermediği için demir çubukla saldırdı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Derya Tonkaz’ın 26 Ekim 2018 tarihinde saat 08:30’da Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Bayram Demir Atölyesi isimli iş yerinde, KKTC’de boşanmış olduğu ancak Türkiye’de halen evli olduğu ve boşanmak için TC Elçiliğine gidip imza vermeyen eşi Ferdi Tonkaz’ın başına demir çubukla vurarak kafatasında çatlak oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Derya Tonkaz’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.