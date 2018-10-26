banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
221.831
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1748
EURO
6.3486
30 ay hapis cezasına mahkum edildi
30 AY HAPİS YATACAK
Görgü tanığı konuştu
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Gönyeli'ye ateş düştü
Kapat

Boşanmak istemeyen eşinin başına demir çubukla vurdu

İmza vermediği için demir çubukla saldırdı…

Boşanmak istemeyen eşinin başına demir çubukla vurdu

İmza vermediği için demir çubukla saldırdı…

26 Ekim 2018 Cuma 22:14
Boşanmak istemeyen eşinin başına demir çubukla vurdu

Boşanmak istemeyen eşinin başına demir çubukla vurdu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de boşanan ancak Türkiye’de boşanabilmek için TC Elçiliğine gidip imza vermeyen Ferdi Tonkaz, eşi Derya Tonkaz tarafından ciddi şekilde darp edildi. Bugün sabah karı koca arasında çıkan tartışmada Derya Tonkaz demir çubukla eşi Ferdi Tonkaz’ın başına vurarak kafatasında çatlak oluşmasına neden oldu. Ferdi Tonkaz hastaneye kaldırılırken, Derya Tonkaz ise tutuklandı. “Vahim zarar” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Derya Tonkaz tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

İmza vermediği için demir çubukla saldırdı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Derya Tonkaz’ın 26 Ekim 2018 tarihinde saat 08:30’da Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Bayram Demir Atölyesi isimli iş yerinde, KKTC’de boşanmış olduğu ancak Türkiye’de halen evli olduğu ve boşanmak için TC Elçiliğine gidip imza vermeyen eşi Ferdi Tonkaz’ın başına demir çubukla vurarak kafatasında çatlak oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Derya Tonkaz’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Derya Tonkaz Demir çubukla Eşi Ferdi Tonkaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 ay hapis cezasına mahkum edildi
30 ay hapis cezasına mahkum edildi
Bisiklet çalmakla suçlanıyor
Bisiklet çalmakla suçlanıyor
7’şer bin TL’ye serbestler
7’şer bin TL’ye serbestler
Görgü tanığı konuştu
Görgü tanığı konuştu
Gürbüz tutuklu yargılanacak
Gürbüz tutuklu yargılanacak
Casino soruşturması sürüyor
Casino soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
İnan tutuklu yargılanacak
İnan tutuklu yargılanacak
Önan tutuksuz yargılanacak
Önan tutuksuz yargılanacak
Elinç tutuksuz yargılanacak
Elinç tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim