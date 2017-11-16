Bonzai Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da şüpheli görülen zanlı Şükrü Peri’nin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından Narkotik polisinin başarılı operasyonu sonucunda polis içiciden torbacılara ulaştı ve meseleyle bağlantılı olan Hüseyin Parçalar, İzzet Eraslan, Celal Kaya’da tutuklandı. Tüm zanlılar bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Şükrü Peri’nin Lefkoşa’da 7 Kasım tarihinde 13.30 raddelerinde baygın vaziyette bulunması sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu kot pantolonun sol ön cebinde, üzeri çizgili kâğıt parçası içerisinde yaklaşık 50 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve konu ile ilgili izahat istendiğinde konu maddeyi huzurda bulunan diğer zanlı Hüseyin Parçalar’dan aldığını belirtti. Polis zanlı Parçalar’ın ayni gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu eşortmanın sol cebinde üzerinde Letam yazan kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 150 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Murat Döşenci zanlı Parçalar’dan alınan ifadede ise zanlı İzzet Eraslan’dan 4 ayrı seferde toplamda 10 gram olarak aldığını itiraf etmesi üzerine meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Eraslan’ın da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Döşenci zanlı Eraslan’ında konu ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini ve bahse konu maddeleri Ekim – Kasım 2017 tarihleri içerisinde 10 gram olarak 1500 TL karşılığında zanlı Celal Kaya’dan aldığını belirtmesi üzerine Kaya’nın da tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Kaya’nın evinde mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yaklaşık 90 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ayrıca bir adet içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sigara ile 1820 TL nakit para bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini, zanlı Kaya’nın böbrek sorunu olması nedeni ile tedavi edildiğini ve hücreye götürüldüklerini belirtti.
Polis memuru Murat Döşenci zanlı Celal Kaya’nın hücrede sinir krizi geçirip Lavaboyu kırdığını ve kendisine zarar verdiğini de mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların tutuklu yargılanması talebinde bulundu.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemelerine emir verdi.