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Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı…

Lefkoşa Surlariçinde 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada

Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı…

Lefkoşa Surlariçinde 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada

18 Aralık 2014 Perşembe 21:56
Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı…
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Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı…

(Kamalı Haber)- Lefkoşa Surlariçinde 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada araç içerisinde 5 paket Sentetik Canabionit türü uyuşturucu madde bulunması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Avni Kansaran ve Arzu Doğan bugün teminat talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, Surlariçinde 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlılar Avni Kansaran ile Arzu Doğan’ın içerisinde bulunduğu araçta şüphe üzerine arama yapıldığını ve 5 paket 18 gram Sentetik Canabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Sevinç zanlıların 15 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, her iki zanlının yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve zanlı Avni Kansaran’ın 2 bin TL nakdi teminat yatırmasına zanlı Arzu Doğan’ın ise KKTC vatandaşı 1 kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 18.12.2014 22:01
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Lefkoşa Surlariçinde 14 Aralık Tarihinde Gerçekleştirilen Operasyon Neticesinde şüphe üzerine Bir Araçta Yapılan Aramada Araç Içerisinde 5 Paket Sentetik Canabionit Türü Uyuşturucu Madde Bulunması Ile
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