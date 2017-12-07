Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Sadık Amin’in ikametgahında yapılan aramada tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunduğunu söyledi. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında bir içimlik olarak Mehmet Kılıç’tan aldığını itiraf etmesi üzerine Mehmet Kılıç’ında tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru Murat Döşenci tutuklanan zanlı Kılıç’ın evinde yapılan aramada ise 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Döşenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Amin’in sabıkası bulunmadığını, zanlı Kılıç’ın ise benzer suçlardan bir çok sabıkası olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Sadık Amin Kılıç’ın kendisine uyuşturucuyu satmadığını korktuğu için öyle beyan ettiğini belirtti. Mehmet Kılıç ise söz alarak bağımlı olduğunu ve Amin’in kendisinden bir içimlik istemesi üzerine ona ücretsiz verdiğini iddia etti.Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren mahkeme zanlı Sadık Amin’in yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına hükmederken, zanlı Mehmet Kılıç’ın ise davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi. Zanlı Amin teminat şartlarını yerine getiremediğinden 1 ay süre ile cezaevine gitti.