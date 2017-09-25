Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı



Evrim KamalıKıbrıs Manşet Özel HaberMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı olarak Alpay Sadrazam’ın Gönyeli’de 19 Eylül tarihinde tasarrufunda bulunan yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet sarma sigara bulunmuş ve zanlı tutuklanmıştı. Polis zanlının vermiş olduğu ifade doğrultusunda konu uyuşturucu maddeyi zanlı Uğurcan Bük’den aldığını söylemesi üzerine zanlı Bük’ün de tutuklandığını belirtti. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürkad zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 25’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.