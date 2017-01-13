Bonzai zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa’da şüpheli görülerek aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Kudret Evli ile suçla bağlantılı olduğu iddia edilen Ümit Ertuğrul teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, 11 Ocak tarihinde zanlı Kudret Evli’ye ait araçta yapılan aramada sürücü koltuğu altında iki adet içinde bonzai bulunan ucu yanık sigara ve el freni altında 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek uyuşturucu maddeyi 5 Ocak tarihinde zanlı Ümit Ertuğrul ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan 40 Euro’ya aldıklarını itiraf ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.