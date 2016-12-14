Polisiye Olaylar:
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14 Aralık 2016 Çarşamba 18:03

Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı

Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı
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Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da, Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kullanımında bulunan araç içerisinde uyuşturucu madde bulunan zanlı Mehmet Aytuğ ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Oktay Demir teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Mehmet Aytuğ'un kullanımında bulunan araç ile Lefkoşa’da 10 Aralık 2016 tarihinde saat 21.40 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde ilerlediği sırada trafik polisleri tarafından durdurulduğunu ve zanlının telaşlı olduğunun görülmesi üzerine araçta bir kontrol yapıldığını söyledi. Polis araç içerisinde yapılan kontrolde Sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde olan 5 gram 600 miligram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlılar aleyhine uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini ayrıca zanlı Oktay Demir’in ise aleyhine KKTC’de izinsiz ikamet suçundan ek dava getirildiğini belirtti. Polis çavuşu Ali Gürkut zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Oktay DemirMehmet AytuğBonzaiUyuşturucu
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