Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlı Talat Yapıcı’nın evine düzenlediği baskında zanlı Yapıcı ve kız arkadaşı Melisa Şen’in tasarrufunda 2 adet içerisinde uyuşturucu madde bulunan elle sarılmış sigara ve mendil kâğıdına sarılı 5 gram bonzai buldu. Tutuklanan zanlılar Yapıcı ve Şen bugün teminat maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlılar Talat Yapıcı ve Melisa Şen’in uyuşturucu madde ithal, alma-verme ve “tasarruf suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı Talat Yapıcı’nın evine gerçekleştirilen operasyonda kız arkadaşının da evde olduğu esnada her iki zanlının da üzerine yapılan aramada yarım içilmiş içinde uyuşturucu madde bulunan sigara ve toplam 5 gram bonzai ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini, zanlı Yapıcı’nın söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 20 euro karşılığında 6 gram olarak ithal ettiği yönünde ifade verdiğini kaydetti. Poli1s memuru Fadıl Metin mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Talat Yapıcı aleyhine uyuşturucu madde ithal, tasarruf ve verme, zanlı Melisa Şen aleyhine de uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis zanlıların benzer sabıkaları da olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hazımulla zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmeleri, zanlı Yapıcı’nın 4 bin TL, zanlı Şen’in 2 bin TL nakit teminat yatırması ayrıca her iki zanlının da KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Olayla bağlantılı bir şahsın da arandığını kaydeden polis, zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturmanın selameti açısından 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.