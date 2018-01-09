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Bonzai zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak

Bonzai zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak

09 Ocak 2018 Salı 21:30
Bonzai zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak
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Bonzai zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi Surlar içinde ihbar üzerine Talat Yapıcı’nın evine baskın düzenledi. Baskın anında evde bulunan Yapıcı ve kız arkadaşı Melisa Şen’in tasarrufunda 2 adet içinde uyuşturucu madde bulunan elle sarılmış sigara ve mendil kâğıdına sarılı 5 gram bonzai ele geçirildi. Yapıcı ve Şen gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ederken, Yapıcı söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs’tan satın alarak KKTC’ye Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan ithal ettiğini itiraf etti. Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlılar Talat Yapıcı ve Melisa Şen’in uyuşturucu madde “ithal”, “alma-verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı Talat Yapıcı’nın evine önceki gün öğle saatlerinde operasyon düzenlendiğini ve kız arkadaşının da evde olduğu esnada her iki zanlının da üzerine yapılan aramada yarım içilmiş içinde uyuşturucu madde bulunan sigara ve toplam 5 gram bonzai ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini, zanlı Yapıcı’nın söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 20 euro karşılığında 6 gram olarak ithal ettiği yönünde ifade verdiğini kaydetti. Olayla bağlantılı bir şahsın da arandığını kaydeden polis, zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturmanın selameti açısından 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 22:35
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBonzaiMelisa şenTalat Yapıcı
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