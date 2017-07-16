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16 Temmuz 2017 Pazar 11:31

Bonzai Soruşturmasına 2 Zanlı Daha Eklendi

Bonzai Soruşturmasına 2 Zanlı Daha Eklendi
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Bonzai Soruşturmasına 2 Zanlı Daha Eklendi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Hastane Park yerinde 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar Adnan Yusein ve Cengiz Saybaş ile onlara uyuşturucuyu verdiği tespit edilen zanlı Eser Sapan’ın tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturmada polis bağlantılı 2 zanlıya daha ulaştı. Zanlı Sapana uyuşturucuyu 3 bin TL karşılığında sattıkları tespit edilen Cengiz Han Topacık ve Orçun Gülserener de tutuklanarak bugün Lefkoşa’da Mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlılar Cengiz Han Topacık ve Orçun Gülserener’in 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan zanlı Eser Sapana Temmuz 2017 tarihinde 2 farklı günde toplamda 3 bin TL karşılığında 60 gram sentetik Cannabionit türü uyuşturucuyu sattıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların oldukları yerin tespit edilmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve polisi gören zanlı Topacık’ın kaçmaya çalıştığı sırada koşarak kaçmaya çalıştığını ve makul gün kullanılarak yakalandığını, zanlı Gülserener’in ise aracına binerek olay yerinde aracı ile kaçtığını ve yapılan takip sonrasında yakalandığını belirtti. Polis memuru Kağan Kurtbir zanlı Cengiz Han Topacık’ın üzerinde yapılan aramada 1 paket içerisinde yaklaşık 3 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Zanlı Topacık’ın gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirten Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısında zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların yürütülen tahkikatın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.


 
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