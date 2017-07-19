Bonzai Soruşturması Tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Adnan Yusein ve Cengiz Saybaş, Eser Sapan Cengiz Han Topacık ve Orçun Gülserener’in Temmuz ayı içerisinde meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 11 Temmuz tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa’da Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi park yerinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandıklarını anlattı. Zor zanlı Adnan Yusein’in kullanımındaki KM 610 plakalı araçta 6 gram Sentetik Cannabinoid ve içlerinde tütünle karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 adet sarma sigara bulduğunu ve bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Saybaş’ın tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı Yusein’in gönüllü ifade verdiğini ve tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi zanlı Eser Sapan’dan 30 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu itiraf etmesi üzerine Sapan’ın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Sapan’ın tespit edildiği sırada kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve adı edilenin Haspolat’ta bulunan ikametgâhında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mustafa Zor zanlı Sapan’dan alınan ifade neticesinde ise konu uyuşturucu maddeyi Temmuz ayı içerisinde zanlılar Cengizhan Topacık ve Orçun Gülserener’in 2 farklı günde toplamda 3 bin TL karşılığında 60 gram sentetik Cannabionit türü uyuşturucuyu sattıklarının tespit edildiğini söyledi.Polis memuru Mustafa Zor zanlılar Topacık ve Gülserener’in oldukları yerin tespit edilmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve polisi gören zanlı Topacık’ın kaçmaya çalıştığı sırada makul gün kullanılarak yakalandığını, zanlı Gülserener’in ise aracına binerek olay yerinde aracı ile kaçtığını ve yapılan takip sonrasında yakalandığını belirtti. Polis memuru Mustafa Zor zanlı Cengizhan Topacık’ın üzerinde yapılan aramada 1 paket içerisinde yaklaşık 3 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Zanlı Topacık’ın gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirten Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca zanlı Topacık’ın 1 ay önce benzer suçtan cezaevinde tahliye edildiğini, zanlı Sapan’ın ise TC vatandaşı olup ülkede turist statüsünde olduğunu belirtti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde yargılanmada hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile suça bağlantıları ve statülerine göre teminat şartı belirlediğini ve zanlılar Eser Sapan ve Cengiz Han Topacık’ın 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Yargıç ayrıca diğer zanlılar Adnan Yusein, Cengiz Saybaş ve Orçun Gülserener’in ise yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, Haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 5’er Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.