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Bonzai soruşturması tamamlandı

Bonzai soruşturması tamamlandı

04 Eylül 2018 Salı 17:45
Bonzai soruşturması tamamlandı

Bonzai soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve verme” suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Erkoç (E-21) , Faysal Akpınar (E-19), Şahin Çepik (E-20), Hakan Arabacı (E-20) ve Salih Kahraman (E-20) aleyhindeki soruşturma tamamlanması üzerine bugün teminat maksadı ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından, Marmara Parkı’nın batı kısmındaki isimsiz sokakta, şüpheli olarak görülen 4 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, Mehmet Ali Erkoç’un sağ bacağı altında kağıda sarılı yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Birlikte içtiklerini itiraf ettiler

Polis, Faysal Akpınar’ın ise şortunun çakmak cebinde 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlı Erkoç’un konu maddeyi aynı gün Salih Kahraman’dan 500 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığını ve arkadaşlarıyla birlikte içtiklerini itiraf etmesi üzerine Kahraman’ın tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemnin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

50 bin tl kefalet

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BonzaiMehmet Ali ErkoçFaysal AkpınarŞahin ÇepikHakan ArabacıSalih Kahraman
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