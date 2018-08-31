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Bonzai soruşturması tamamlandı

Bonzai soruşturması tamamlandı

31 Ağustos 2018 Cuma 20:00
Bonzai soruşturması tamamlandı

Bonzai soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’dan aldıkları uyuşturucu madde ile Boğazköy’de yakalanan Fakhar Abbas, Ümitjan Rovshankuliyev ve Alican Çil aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan üç günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlıların 23 Ağustos tarihinde Boğazköy’de Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı. Polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Fakhar Abbas’ın kullanımındaki araçta gerçekleşen aramada, bet dergisine sarılı 5 gram ağırlığında bonzai bulduklarını söyledi. Atabek, zanlı Ümitjan Rovshankuliyev’in üzerinde yapılan aramada 2 ayrı poşette 3 gram ağırlığında bonzai bulduklarını kaydetti. Alınan üç günlük tutukluluk süresinde, zanlıların verdikleri ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Mağusa’dan satın alarak aynı gün Boğzaköy’de yakalandıklarını itiraf eden zanlıların suçlarının Mağusa ile bağlantılı olduğunu ifade eden Atabek, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Atabek, ayrıca zanlı Abbas’ın 30 Haziran tarihinde, zanlı Rovshankuliyev’in ise 19 Temmuz tarihinde çalışma izinlerinin iptal edildiğine dikkati çekti. Atabek, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına değinerek Fakhar Abbas ve Ümitjan Rovshankuliyev’in yargılanıncaya kadar 45 gün cezaevine gönderilmelerine karar verdi. Süleymanoğlu, zanlı Alican Çil’in ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 3 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fakhar AbbasÜmitjan Rovshankuliyev Alican ÇilUyuşturucu
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