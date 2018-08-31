Bonzai soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve verme” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Mehmet Ali Erkoç (E-21) , Faysal Akpınar (E-19), Şahin Çepik (E-20), Hakan Arabacı (E-20) ve Salih Kahraman (E-20) aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlıla ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından, Marmara Parkı’nın batı kısmındaki isimsiz sokakta, şüpheli olarak görülen 4 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, Mehmet Ali Erkoç’un sağ bacağı altında kağıda sarılı yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Birlikte İçiyorlardı

Polis, Faysal Akpınar’ın ise şortunun çakmak cebinde 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlı Erkoç’un konu maddeyi aynı gün Salih Kahraman’dan 500 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığını ve arkadaşlarıyla birlikte içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis çavuşu Gürkut, Kahraman’ın da tutuklandığını ve soruşturmanın derinleştiğini mahkemeye aktardı.

4 gün tutuklu kalacaklar

Polis mesele ile ilgili olarak toplanan ifadelerin ve toplanması gereken ifadelerin bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ek olarak 4 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar Şahin Çepik (E-20), Hakan Arabacı suçsuz olduklarını ileri sürdü. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.