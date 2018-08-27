Bonzai soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’dan aldıkları uyuşturucu madde ile Boğazköy’de yakalanan Fakhar Abbas, Ümitjan Rovshankuliyev ve Alican Çil aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan üç günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bet dergisinden bonzai çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlıların 23 Ağustos tarihinde Boğazköy’de Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı. Polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Fakhar Abbas’ın kullanımındaki araçta gerçekleşen aramada, bet dergisine sarılı 5 gram ağırlığında bonzai bulduklarını söyledi.

Bir kişi aranıyor

Atabek, zanlı Ümitjan Rovshankuliyev’in üzerinde yapılan aramada ise 2 ayrı poşette 3 gram ağırlığında bonzai bulduklarını kaydetti. Alınan üç günlük tutukluluk süresinde, zanlıların verdikleri ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Mağusa’dan satın alarak aynı gün Boğzaköy’de yakalandıklarını itiraf eden zanlıların suçlarının Mağusa ile bağlantılı olduğunu ifade eden Atabek, 1 kişinin arandığını kaydetti.

Dört gün tutuklu kalacaklar

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Atabek, zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.