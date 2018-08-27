banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.335
DOLAR
6.1543
STERLİN
7.9343
EURO
7.1923
Akaryakıta zam!
AKARYAKITA ZAM!
Paranın bir kısmı bulundu
PARANIN BİR KISMI BULUNDU
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
ÜSTÜN 2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Akyüz tutuklu yargılanacak
Son Dakika
AKYÜZ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Bonzai soruşturması sürüyor

Bir kişi aranıyor

Bonzai soruşturması sürüyor

Bir kişi aranıyor

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:08
Bonzai soruşturması sürüyor

Bonzai soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’dan aldıkları uyuşturucu madde ile Boğazköy’de yakalanan Fakhar Abbas, Ümitjan Rovshankuliyev ve Alican Çil aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerinde alınan üç günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bet dergisinden bonzai çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlıların 23 Ağustos tarihinde Boğazköy’de Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı. Polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Fakhar Abbas’ın kullanımındaki araçta gerçekleşen aramada, bet dergisine sarılı 5 gram ağırlığında bonzai bulduklarını söyledi.

Bir kişi aranıyor

Atabek, zanlı Ümitjan Rovshankuliyev’in üzerinde yapılan aramada ise 2 ayrı poşette 3 gram ağırlığında bonzai bulduklarını kaydetti. Alınan üç günlük tutukluluk süresinde, zanlıların verdikleri ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Mağusa’dan satın alarak aynı gün Boğzaköy’de yakalandıklarını itiraf eden zanlıların suçlarının Mağusa ile bağlantılı olduğunu ifade eden Atabek, 1 kişinin arandığını kaydetti.

Dört gün tutuklu kalacaklar

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Atabek, zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 20:17
Anahtar Kelimeler:
BonzaiÜmitjan Rovshankuliyev Alican ÇilFakhar Abbas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paranın bir kısmı bulundu
Paranın bir kısmı bulundu
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Ercan'dan çıkış yapamadılar
Plajda hırsızlık
Plajda hırsızlık
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
Ani ölüm
Ani ölüm
Lapta'da kavga
Lapta'da kavga
Ani ölüm
Ani ölüm
Ambar fareleri yakalandı
Ambar fareleri yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim