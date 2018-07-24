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Bolatcan’a hapis cezası

Bolatcan’a hapis cezası

24 Temmuz 2018 Salı 18:57
Bolatcan’a hapis cezası

Bolatcan’a hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2017 yılında plaja giriş ücreti yüzünden aralarında çıkan kavgada E.Y.’nin yüzüne yumruk atarak burnunu kıran İlhan Bolatcan aleyhindeki dava bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Bolatcan aleyhindeki davanın kararını Yargıç Temay Sağer okudu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın 2017 yılında Lapta’da meydana geldiğini anımsatarak, İlhan Bolatcan’ın E.Y., isimli şahsın burnunu kırarak ağır yaralanmasına sebebiyet verdiğini anımsattı. Sağer, Bolatcan’ın yargılandığı “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarının ciddi hapislik cezası gerektiren suçlar olduğuna vurgu yaptı. “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarında müştekinin ifadesinin önemli olduğunu belirten Sağer, E.Y., nin şikayetinden vazgeçmediği ve İlhan Bolatcan’ı affetmediğini anımsatarak kararda bu olgunun dikkate alındığını söyledi.

Girne Ağır Ceza mahkemesinde görüşülen davada, Bolatcan başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılandığı 2 davadan suçlu bulunarak 2 ay 15 gün hapse mahkûm edildi.

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Son Güncelleme: 24.07.2018 19:04
Anahtar Kelimeler:
DarpKavgaİlhan Bolatcan
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