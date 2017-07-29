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29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:35

Boks Torbası Çaldı

Boks Torbası Çaldı
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Boks Torbası Çaldı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Arif’s Oto Yıkama” isimli işyerinin avlusundan boks torbası çalan zanlı Özgür Çağ tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli polis memuru Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Atikoğlu huzurda bulunan zanlı Özgür Çağ 'ın

27-28 Temmuz tarihleri, 18.30-07.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Arif’s Oto Yıkama” isimli işyerinin avlusundan demir üzerinde zincirlerle asılı bulunan bir adet 500 TL değerinde boks torbasını çaldığını söyledi. Polis zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve evinde yapılan aramada konu Boks torbasının bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlının evinin bitişiğinde bulunan bir evden de 16 Bin TL nakit para çalındığını, ayrıca çalıştığı ODTÜ yurtlarında da meçhul hırsızlık olayları olduğunu ve bu olaylarla da zanlının bağlantısı ola bileceğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seren Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Arif’s Oto YıkamaHırsızlıkHırsızBoks TorbasıÖzgür Çağ
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