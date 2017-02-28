Polisiye Olaylar:
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28 Şubat 2017 Salı 14:24

Boğazköy'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Konuyla ilgili bir kişinin tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Boğazköy'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
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 Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (27.02.2017), saat 21.00 sıralarında, Boğazköy’de bir iş hanı arkasında bulunan otopark alanı içerisinde S.A. (E-26) aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağını Ökkeş Demir’in sağ arka böbrek kısmı ve sağ bacak yan kısmına sokarak yaraladığı öğrenildi.

Demir’in Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındığı öğrenilirken, adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Bıçaklı Saldırı
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