Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Eylül 2017 Cumartesi 07:55

BOĞAZDA DARP VE SOYGUN ! 1 AĞIR YARALI

BOĞAZDA DARP VE SOYGUN ! 1 AĞIR YARALI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Boğaz Piknik Alanı'nda dün sabah saatlerinde çıkan kavgada Mehmet Cihan Çelik başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.

 Çelik yoğun bakımda

Olay nasıl oldu
Bu sabah saat 04:00 sıralarında, Boğaz piknik alanı içerisinde, Y.T.(E-25), N.V.(E-27) ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs aralarında husumet bulunan Mehmet Cihan ÇELİK’i ciddi bir şekilde darp edip, sol yüzük parmağı ve çenesinin kırılmasına sebep oldular. Çelik'i darp eden şahıslar cep telefonunu da çaldılar.

Olayda yaralanan Mehmet Cihan ÇELİK kaldırıldığı Yakındoğu Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. N.V. tutuklanırken, diğer şahıslar ise aranıyor.
Polis soruşturması devam ediyor 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor... Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...
Kavga zanlıları teminata bağlandı Kavga zanlıları teminata bağlandı
4 Kişi Trafikten Men Edildi 4 Kişi Trafikten Men Edildi
30 Kilogram Tütün İle Yakalandı 30 Kilogram Tütün İle Yakalandı
Av Tüfeği İle Yakalandı Av Tüfeği İle Yakalandı
Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Alışveriş Merkezinde Hırsızlık
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne...

Haberi Oku