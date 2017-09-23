BOĞAZDA DARP VE SOYGUN ! 1 AĞIR YARALI

Boğaz Piknik Alanı'nda dün sabah saatlerinde çıkan kavgada Mehmet Cihan Çelik başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.



Çelik yoğun bakımda

Olay nasıl olduBu sabah saat 04:00 sıralarında, Boğaz piknik alanı içerisinde, Y.T.(E-25), N.V.(E-27) ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs aralarında husumet bulunan Mehmet Cihan ÇELİK’i ciddi bir şekilde darp edip, sol yüzük parmağı ve çenesinin kırılmasına sebep oldular. Çelik'i darp eden şahıslar cep telefonunu da çaldılar.Olayda yaralanan Mehmet Cihan ÇELİK kaldırıldığı Yakındoğu Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. N.V. tutuklanırken, diğer şahıslar ise aranıyor.Polis soruşturması devam ediyor