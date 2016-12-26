Böbreklerini deşerim!





EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER







Lefkoşa’da YDÜ kampüsü içerisinde eski kız arkadaşını tehdit edip döven zanlı Abdullah Bayar tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Özkalaycı olayla ilgili bulguları aktardı. Özkalaycı huzurda bulunan zanlı Abdullah Bayar'ın 25 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde eski kız arkadaşının yanına giderek "başka erkeklerle ilişkin olursa, seni öldürür böbreklerini deşerim" dedikten sonra kolunu büküp ısırdığını söyledi. Polis mesele ile ilgili müştekinin şikâyeti üzerine tespit edilip tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.