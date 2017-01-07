Blue Label Çaldılar



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Hamitköy’de faaliyet gösteren Okmar Market’ten hırsızlık yapan zanlılar Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurunda bulunan zanlılar Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye’nin 1 Ocak 2017 tarihinde Hamitköyde faaliyet gösteren Okmar Süpermarketten 575 TL değerinde Blue Label, 135 TL değerinde Duble Black marka alkollü içecekleri sirkat ettiklerini söyledi. Polis meselenin polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların 6 Ocak 2017 tarihinde Hamitköy'de tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Umaru suçsuz olduklarını marketin önünden geçerken market çalışanlarının kendilerini tutuklarını söyledi.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların mesele ile ilgili bağlantısının olup olmadığını araştırılması için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



