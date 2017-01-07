Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 12:30

Blue Label Çaldılar

Blue Label Çaldılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Blue Label Çaldılar

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Hamitköy’de faaliyet gösteren Okmar Market’ten hırsızlık yapan zanlılar Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurunda bulunan zanlılar Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye’nin 1 Ocak 2017 tarihinde Hamitköyde faaliyet gösteren Okmar Süpermarketten 575 TL değerinde Blue Label, 135 TL değerinde Duble Black marka alkollü içecekleri sirkat ettiklerini söyledi. Polis meselenin polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların 6 Ocak 2017 tarihinde Hamitköy'de tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Umaru suçsuz olduklarını marketin önünden geçerken market çalışanlarının kendilerini tutuklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların mesele ile ilgili bağlantısının olup olmadığını araştırılması için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Okmar MarketUmaru MusaOlayınca John OlaleyeHırsızlıkMarketHamitköy
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Satıcı Aranıyor Satıcı Aranıyor
‘İlişkiye Girdik Paramızı Aldık’ ‘İlişkiye Girdik Paramızı Aldık’
Hırsıza Suçüstü Hırsıza Suçüstü
Tutuklu Sayısı 4’e Yükseldi Tutuklu Sayısı 4’e Yükseldi
Tutuklu Yargılanacak Tutuklu Yargılanacak
GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Satıcı Aranıyor

Haberi Oku