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Biz Adamı Keseriz

Biz Adamı Keseriz

09 Ocak 2018 Salı 17:47
Biz Adamı Keseriz
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Biz Adamı Keseriz

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, bir spor kulübünde aynı masada oturup içki içtiği Muzaffer Öksüz’ü, alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucu masa üzerinde bulunan meyve bıçağı yaralayan 60 yaşındaki Uğur Sungur Şölen teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Uğur Sungur Şölen’in Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde birlikte içki içtiği arkadaşı Muzaffer Öksüz’ü aralarında çıkan tartışma sonucunda masada bulunan 19 cm uzunluğundaki bıçak ile “biz adamı keseriz” diyerek tehdit ettikten sonra alnından, boğaz kısmından ve sol elinden yaraladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde 60 yaşının üzerinde olduğu gerekçesi ile vizesiz turist olarak bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ülkemizde bulunduğu statüyü de göz önünde tutarak ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyecek bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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