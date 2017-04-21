Bisiklet Hırsızı Yakalandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurda bulunan zanlı Mehmet Çetin’in 18 Nisan tarihinde saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa’da bir apartman boşluğunda bulunan Mustafa Hürses’e ait 1 adet dağ bisikletini çaldığını söyledi. Polis zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve konu bisikletin tasarrufunda bulunduğunu belirtti. Polis memuru Mustafa Parlak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ayrıca 2016 – Nisan 2017 tarihleri arasında başkalarına ait 7 adet daha bisiklet çaldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının ilk etap da 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.