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Biri tutuklu diğerleri serbest yargılanacak

Biri tutuklu diğerleri serbest yargılanacak

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:29
Biri tutuklu diğerleri serbest yargılanacak

Biri tutuklu diğerleri serbest yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 87 gram hintkeneviri ile ilgili tutuklu bulunan Muhammed Baaj, Omar Alhanını ve Makbule Akbuğa bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifadeyi polis, alınan ihbar üzerine zanlı Baaj’ın evine operasyon düzenlediklerini, evde yapılan aramada iki ayrı pakette 3 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, operasyon esnasında zanlı Alhanını’ın eve geldiğini ve polisi fark edince 5 gram hintkenevirini balkon camından dışarı attığını ifade etti. Polis, iki zanlının tutuklandığını, dışarı atılan 5 gram maddenin bulunarak emare alındığını ifade ederek, zanlı Alhanını’n kız arkadaşı Akbuğa’nın ise araçta zanlı Baaj’ın evinin önünde beklerken tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada iki ayrı pakette 38 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis, zanlı Alhanını ile kız arkadaşının birlikte kaldıkları evde de arama yapıldığını, 7 ayrı pakette 48 gram uyuşturucu bulunduğunu ifade etti. Tutuklanan üç zanlından Akhanını’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi internet üzerinden kontak kurduğu Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığı ile şu anda polis tarafından aranan başka bir şahsın devreye girerek ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının Haziran ayı başlarında da yine aynı yolla Güneyden 87 gram uyuşturucu getirttiğini belirlediklerini açıkladı. Polis soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Baaj aleyhine, 920 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu davası, zanlı Alhanını’ya 87 gram uyuşturucu ithal ve tasarrufu, zanlı Akbuğa’ya ise 38 gram uyuşturucu tasarrufu suçundan dava getirildiğini söyledi. Polis, Akbuğa hariç diğer iki zanlının davalarını kabul ettiğini ifade etti. Polis, zanlı Alhanını’ın kız arkadaşının çantasında bulunan uyuşturucuyu kendisinin yerleştirdiğini, AKbuğa’nın haberi olmadığına dair ifade verdiğini kaydetti. Zanlıların üçünün de öğrenci olduğunu belirten polis, uyuşturucu ithal edip satışını yapan zanlı Alhanını’nın tutuklu yargılanmasını, diğer zanlıların ise teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Baaj’ın 10 bin, zanlı Akbuğa’nın 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Zanlı Alhanını ise 3 ay süreyle cezaevine gönderild

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed BaajOmar Alhanını Makbule AkbuğaUyuşturucuHintkeneviri
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