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Biri tutuklu biri serbest yargılanacak

Biri tutuklu biri serbest yargılanacak

31 Temmuz 2018 Salı 17:36
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak

Biri tutuklu biri serbest yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Salih ile çalmış olduğu eşyaları alan zanlı Sami Fehim bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Özgür Salih’in 7 Temmuz tarihinde Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşı C.M’ye ait laptop ve cep telefonunu çaldığı söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru İbrahim Toz zanlının vermiş olduğu ifadesinde söz konusu bilgisayarı huzurda bulunan zanlı Sami Fehim’e verdiğini itiraf etmesi üzerine Fehim’inde tutuklandığını ve evinde yapılan aramada söz konuş cep telefonu ve Nikon ve Canon marka fotoğraf makinesi tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıda ayrıca bahse konu cep telefonunda bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru İbrahim toz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Özgür Salih Çağ’ın iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verirken zanlı Sami Fehim’in ise yurtdışına çıkışını yasaklanması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür SalihSami FehimHırsızçaldı
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