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Biri serbest biri tutuklu yargılanacak

Biri serbest biri tutuklu yargılanacak

29 Haziran 2018 Cuma 23:52
Biri serbest biri tutuklu yargılanacak

Biri serbest biri tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinin balkonundan beton zemine düşerek, kaldırıldığı hastanede uyuşturucu aldığı öğrenilmesi üzerine tutuklanan ve ardından satıcının da tespit edilerek yakalanması üzerine mahkemeye çıkarılan Keklik ve Ulislam aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan tutukluluk süreleri dolan zanlılar, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, mahkemede verdiği ifadede Girne Akçiçek Hastanesi’nde alınan bir bilgi üzerine yapılan sorgulamada, zanlı Keklik’in uyuşturucu madde aldıktan sonra evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü anlattı. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının yapılan kontrollerin ardından yapılan sorgulamasında parasını daha sonra vermek kaydı ile Ziya Ulislam’dan 100 TL karşılığında bonzai aldığını itiraf ettiğini söyledi. Uyuşturucu madde satan Ulislamın’da aynı gün tutuklandığını yapılan aramada evinde uyuşturucu madde ile yakalandığını kaydeden Çavuş, soruşturmanın tamamlandığını zanlı Ulislam’ın öğrenci kaydı yaptırmadığı için ülkede yasal statüsü olmadığını kaydetti. Çavuş, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar Tolga Sertaç Keklik’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine karar verdi. Mesutoğlu, Ulislam’ın ise ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ziya UlislamTolga Sertaç KeklikUyuşturucu
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