Biri Hapiste, Biri Hastanede

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Haspolat’ta kaldıkları işçi lojmanında yılbaşı kutlaması yaparken birbirlerini kesici aletlerle yaralayan Vietnam uyruklu zanlılardan Nguyen Van Minh Hastaneden taburcu olmasının ardından tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ilgili şahadet veren polis çavuşu Fahri Alkan olayla ilgili bulguları aktardı. Alkan huzurda bulunan zanlı Nguyen Van Minh’in Haspolat’ta Tüfekçi Beton Şantiyesinde 27 Ocak tarihinde yılbaşı kutlaması sırasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü arkadaşı P.V.T. ile aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini kesici aletlerle yaraladıklarını söyledi. Polis huzurda bulunan zanlının karnında halen hastanede olan zanlının ise başından ağır yaralandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Nguyen Van Minh aleyhine “Katle Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak” ve “Tecavüz-i Alet Tasarrufu ve taşıma” suçlarında dava getirildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.
Mahkeme dışında aldığımız bilgide diğer zanlı P.V.T’nin ise beyin ameliyatı geçirdiği ve halen daha hastanede müşahede altında tutulduğu.