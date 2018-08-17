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Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak

Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak

17 Ağustos 2018 Cuma 17:55
Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak

Bira hırsızları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da faaliyet gösteren Arden Gıda isimli işyerinin müstahdemi olan zanlılar Saim Göksu, Abdulkadin Bay, Veysel Gezergün ve Vakkas Mutlutürk şirket deposundan satılan ürünlerden çaldıkları gerekcesi tutuklanmalarının ardından teminata maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlılar Saim Göksu, Abdulkadin Bay, Veysel Gezergün ve Vakkas Mutlutürk’ün Haspolat’ta faaliyet gösteren Arden Gıda isimli iş yerinde çalışan olduklarını ve iş yerinin deposundan dağıtım için almış oldukları Carlsberg ve Tuborg marka biralardan arta kalan 1.502 TL değerindeki 19 koli biraları şirkete teslim etmeyerek

zimmetlerine geçirerek sirkat ettiklerini kaydetti. Polis olayın polise 15 Ağustos 2018 tarihinde rapor edildiğini ve ayni gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını kaydetti. Polis memuru Ömürlü, zanlı Saim Göksu'nun ikametgahında yapılan aramada ikametgahın yatak odasında toplam 18 koli 50'lik Casberg ve Tuborg marka biralar bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Ömürlü, zanlı Abdulkadin Bay'ın ikametgahında ise 2 koli carlsberg, 5 adet 50 cl kutu carlsberg marka biralar tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Şükrü Ömürlü zanlılar Veysel Gezergün ve Vakkas Mutlutürk’ün ikametgahında ise herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlılar Saim Göksu, Abdulkadir Bay, Veysel Gezergün’ün gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirtti. Ömürlü, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tüm zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Saim GöksuAbdulkadin BayVeysel Gezergün Vakkas MutlutürkBiraçaldıHırsız
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