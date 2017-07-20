Polisiye Olaylar:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 12:48

BİRA HIRSIZI YAKALANDI

BİRA HIRSIZI YAKALANDI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Girne-Alsancak bölgesinde balıkçı dükkanına girerek 8 şişe bira çalan Rus uyruklu Anatoli Khondzinskyi olaydan 1 saat sonra yakalandı.Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Tolga Yoncacı, zanlı Anatoli Khondzinskyi’nin Alsancak bölgesinde meydana gelen dükkân açma ve sirkat suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 20 Temmuz saat 00.30 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren Smoking House isimli balıkçı dükkânının arka penceresinden sürmeyi açıp içeri girdiğini ve 8 şişe bira çaldığını belirtti. Zanlının olaydan sonra saat 01.30 sıralarında tespit edilerek yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talep edilen süreyi onayladı. 
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BİRA HIRSIZI YAKALANDI
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