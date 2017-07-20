BİRA HIRSIZI YAKALANDI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis Çavuşu Tolga Yoncacı, zanlı Anatoli Khondzinskyi’nin Alsancak bölgesinde meydana gelen dükkân açma ve sirkat suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 20 Temmuz saat 00.30 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren Smoking House isimli balıkçı dükkânının arka penceresinden sürmeyi açıp içeri girdiğini ve 8 şişe bira çaldığını belirtti. Zanlının olaydan sonra saat 01.30 sıralarında tespit edilerek yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.