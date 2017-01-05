Polisiye Olaylar:
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05 Ocak 2017 Perşembe 15:13

“Bir Yanlışlık Var’’

'Bir Yanlışlık Var''
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“Bir Yanlışlık Var’’
 Gazimağusa’da ev açma ve hırsızlık suçlarından aranan Recep Gergin 2 ay sonra Lefkoşa’da yakalandı

Gazimağusa’da geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde meydana gelen ve daha önceden Tarık Girgin ile Uğur Ersan Topçu’nun tutuklandığı mesele ile ilgili olarak aranmakta olan firari zanlı Recep Gergin, önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındı. Gergin, dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının olayla ilgisinin olmadığını yanlışlık yapıldığını savunduğu öğrenildi. Mahkemeye şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının 30 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında Gazimağusa bölgesinde meydana gelen ev açma ve sirkat meselesi ile ilgili olarak 7 Kasım 2016 tarihinden beri aranmakta olduğunu söyledi.

Zanlının 3 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten Yıldırım, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve zanlının bölgedeki faili meçhul benzer meseleler ile ilgisinin olup olmadığının araştırılacağını ifade ederek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Serhan Bundak, bu talebi 2 gün ile sınırlandırdı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Diyalog
 
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