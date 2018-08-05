Bir tuhaf taciz olayı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da Mayıs ayında yanında çalışan bahçivanı artık istemediği gerekçesi ile polise giderek uyarılması talebinde bulunan A.T.,’nin şikayeti ile aranan Ergün Aktaş, kendisini arayan polis memurunun sosyal medyada fotoğrafını bularak A.T.’nin cep telefonuna yollayıp cinsel tacizde bulundu. Mayıs ayından bu yana aranan Aktaş, dün ülkeye giriş yaptığı tespit edildikten sonra Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Aktaş, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Albayrak, zanlı Ergün Aktaş’ın “Özel hayatın gizliliği” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Bayram Albayrak, zanlı aleyhinde Mayıs ayında A.T., tarafından uyarılması için şikayet olduğunu, Aktaş’ın görevli polis tarafından defalarca aranmasına rağmen karakola gelmediğini söyledi. Görevli polis memurunun, zanlının cep telefonuna Watsapp yolu ile mesaj attığını ve zanlının bu duruma öfkelenerek polis memurunun sosyal medya üzerinden fotoğrafını alarak şikâyetçi A.T.’ye yollayıp cinsel tacizde bulunduğunu kaydeden Albayrak, Aktaş’ın dün tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini cep telefonunun henüz bulunmadığını belirten polis, zanlı Aktaş’ın 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan Aktaş, “Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Yargıç Temay Sağer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değinerek 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.