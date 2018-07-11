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Bir tecavüz vakası daha
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Bir tecavüz vakası daha

Bir tecavüz vakası daha

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
Bir tecavüz vakası daha

Bir tecavüz vakası daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eski kız arkadaşı ile konuşmak için buluşup evine giden ancak çıkan tartışma esnasında kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunduğu belirtilen 29 yaşındaki Murat İri, şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı, “Cinsel tecavüz” suçundan bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlının 11 Temmuz saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Diner Sokak Erdal Apartmanı No- 4 adresinde sakin eski kız arkadaşı 36 yaşındaki E.Ş’nin evine konuşmak maksadı ile gittiğini, ikili arasında tartışma çıktığını, zanlının bu esnada zor kullanarak el parmakları ile E.Ş.’nin cinsel organına sokup cinsel tecavüz suçu işlediğini açıkladı. Zanlının bugün sabah Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat İriTecavüz
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