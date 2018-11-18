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Bir tecavüz iddiası daha

Bir tecavüz iddiası daha

18 Kasım 2018 Pazar 17:21
Bir tecavüz iddiası daha

Bir tecavüz iddiası daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan Nijerya uyruklu S.U.C, dün S.B.’nin ve küçük kızın iddiaları üzerine tutuklandı. Aleyhine getirilen “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” suçlaması ile tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan zanlı, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı S.U.C.’nin “16 yaşından küçük çocuğa tecavüz” suçlaması ile tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının Ekim ve Kasım ayları içinde 15 yaşındaki küçük kız çocuğu ile birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini olayın kız çocuğunun annesine anlatması ile ortaya çıktığını kaydetti. Yavuz, şikâyetin dün anne S.B. ve kızı tarafından yapılması üzerine zanlının Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Yavuz, çocuğun, Barış Ruh ve Adli Tıp Uzmanı Doktoru tarafından da kontrol edileceğini ifade etti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, iddiaların araştırılması için süreye ihtiyaç olduğunu, kız çocuğunun iki ayrı doktor tarafından muayeneden geçirileceğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Küçük kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan zanlı ise polise ifade vermek istediğini olayla bağlantısı kesinlikle olmadığını öne sürdü. Zanlı, kız çocuğunun ciddi ailevi problemleri olduğunu, annesinin erkek arkadaşı ile sürekli sorunlar yaşayarak evden kaçan bir çocuk olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlı aleyhindeki iddiaların araştırılması için polisin süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 18.11.2018 18:34
Anahtar Kelimeler:
GirneTecavüz
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