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Bir bu eksikti

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:08
Bir bu eksikti

Bir bu eksikti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İnternet üzerinden cinsel içerikli görüntülerini yayınlayarak kendini pazarlayan İngiliz kadın zanlı Jodie Victoria Little bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı Jodie Victoria Little’nin “Namusa aykırı davranış” ve “İkamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’nın verdiği bilgi sonucu zanlı Jodie Victoria Lİttle’ı Lapta Polis Karakolu’na celp ederek soruşturma başlattıklarını söyledi. Yapılan sorgulamada, zanlının Mart-Haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığı canlı cinsel içerikli görüşmeler yaptığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlının bu eylemeleri yaparken 4 yaşındaki oğlu ve 16 aylık kız bebeğinin de olduğu görüntüler tespit edildiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru zanlının 2015 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığını ve üç yıldır Bahçeli köyünde bir sitede ikamet ettiğini kaydetti. Polis zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen görüntülerin inceleneceğini, alınması gereken birçok ifade olduğunu ifade ederek soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak polisin gerekli araştırmaları yapabilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.08.2018 19:34
Anahtar Kelimeler:
Jodie Victoria LittleCinselGörüntü
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