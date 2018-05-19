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Bilmeden teslim oldu

Lefkoşa’da 18 Mayıs tarihinde saat 14.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek kaybetmiş olduğu pasaportunun bildirimini yapmak isteyen zanlı Stephen Tochukwu Ezefor’un ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilince tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bilmeden teslim oldu

Lefkoşa’da 18 Mayıs tarihinde saat 14.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek kaybetmiş olduğu pasaportunun bildirimini yapmak isteyen zanlı Stephen Tochukwu Ezefor’un ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilince tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:29
Bilmeden teslim oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 18 Mayıs tarihinde saat 14.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek kaybetmiş olduğu pasaportunun bildirimini yapmak isteyen zanlı Stephen Tochukwu Ezefor’un ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilince tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlı Stephen Tochukwu Ezefor’un kaybetmiş olduğu Nijerya pasaportu bildirimini yapmak üzerine 18 Mayıs tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek beyanda bulunduğu sırada yapılan kontrolde 24 Mart 2010 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
PasaportStephen Tochukwu Ezefor
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